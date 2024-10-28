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Düzce'de Cumhuriyet'in 101. Yıl Dönümü Etkinliği

Düzce'de Cumhuriyet'in 101. Yıl Dönümü Etkinliği
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Düzce'de Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, dönemin kıyafetlerini giyen bir çocuk gazete dağıtarak 'Cumhuriyet'in ilanını yazıyor' diyerek vatandaşların duygularını harekete geçirdi.

DÜZCE'de Cumhuriyet'in 101'inci yıl dönümü için, dönemin kıyafetlerini giyen bir çocuk 'Yazıyor, yazıyor. Cumhuriyet'in ilanını yazıyor' diyerek gazete dağıttı. 'Türkiye Devleti Cumhuriyettir' yazılı gazeteyi alan vatandaşlar ise duygulandıklarını belirtti.

Düzce'de bir grup genç, Cumhuriyet'in ilanının 101'inci yıl dönümü nedeniyle etkinlik düzenledi. Bu kapsamda, küçük bir çocuk, Cumhuriyet'in ilan edildiği dönemindeki gazete dağıtıcısı çocuklar gibi giydirilerek, 'Yazıyor, yazıyor. Cumhuriyet'in ilanını yazıyor' sözleriyle, vatandaşlara üzerinde 'Türkiye Devleti Cumhuriyettir' yazılı gazete dağıttı. Vatandaşlar, çocuğu ve gazeteyi görünce duygulandıklarını ifade ederken, sosyal medyada paylaşılan görüntüler ise beğeni topladı.

Haber: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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