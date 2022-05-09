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Düzce'de çölyak hastaları farkındalık yürüyüşü düzenledi

AA - Ömer Ürer - Güncel
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Düzce'de çölyak hastaları farkındalık yürüyüşü düzenledi

Düzce'de, 9 Mayıs Dünya Çölyak Farkındalığı Günü dolayısıyla "glütensiz yaşam" yürüyüşü gerçekleştirildi.

DÜZCE (AA) - Düzce'de, 9 Mayıs Dünya Çölyak Farkındalığı Günü dolayısıyla "glütensiz yaşam" yürüyüşü gerçekleştirildi.

Gönüllülerden oluşan Düzce Çölyak Hastalığıyla Mücadele Ekibince düzenlenen etkinlik için Kent Park'ta toplanan hastalar ile öğrenciler, ellerindeki "Sizin ramazanınız bitti, bizimki ömür boyu", "Glütensiz ekmek, kafe istiyoruz" ve "100 kişiden 1 kişi çölyak" yazılı dövizlerle Anıtpark'a yürüdü.

"Glütensiz yaşam" yürüyüşü sırasında çeşitli sloganlar atan grup, vatandaşlara çölyak hastalığıyla ilgili bilgilendirici broşürler de dağıttı.

Anıtpark'ta açıklama yapan ekip başkanı Filiz Elif Samancı, çölyak hastalığı konusunda toplumu bilinçlendirmek için çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Çölyak hastalarının sosyal yaşamlarında çok büyük kısıtlamalar olduğunu vurgulayan Samancı, "Biz de bugün farkındalık için buradayız. Hastaların en azından glütensiz ekmek alabilecekleri, glütensiz bir ürüne ulaşabilecekleri bir yer olsun diye çabalıyoruz. Genç hastalarımızın sosyalleşebilecekleri bir kafeteryaları olsun istiyoruz." şeklinde konuştu.

AA / Ömer Ürer - Güncel

Mayıs, Düzce, Güncel, Haberler

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