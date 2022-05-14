Düzce'de çocuklarına cinsel istismarla suçlanan baba tutuklandı - Haberler

DÜZCE (AA) - Düzce'de iki çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan baba, cezaevine gönderildi.

Körpeçler Mahallesi'nde ikamet eden 3,5 ve 5 yaşındaki iki kız kardeş, şikayetleri üzerine birlikte yaşadıkları babaanneleri tarafından doktora götürüldü.

Doktor kontrolünün ardından çocukların cinsel istismara uğradığının belirlenmesi üzerine hastane yetkilileri, durumu polise bildirdi.

Çocukların ifadesi doğrultusunda Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla gözaltına alınan baba S.M, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi mahkemece tutuklandı.