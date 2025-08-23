Düzce'de Çocuklar İçin Yaz Şenliği Düzenlendi

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde düzenlenen yaz şenliğinde çocuklar için tiyatro gösterileri ve yarışmalar yapıldı. Katılımcılara çeşitli hediyeler verilirken, etkinlik boyunca dondurma, pamuk şeker ve patlamış mısır ikram edildi.

Gölyaka Belediyesi tarafından kapalı pazar yerinde düzenlenen şenlikte, tiyatro gösterileri ve çocuklar özel yarışmalar yapıldı. Yarışmalarda dereceye girenlere çeşitli hediyeler takdim edildi.

Hacivat ve Karagöz kostümü giyen oyuncular, çocuklarla sohbet etti.

Şenlik boyunca çocuklara dondurma, pamuk şeker ve patlamış mısır ikram edildi.

Şenliğe, Gölyaka Kaymakam Mehmet Bircan, Belediye Başkanı Muzaffer Coşkun, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Abdulsamet Çelik, İlçe Emniyet Amiri Ahmet Kayaöz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Caner Bağ, köy ve mahalle muhtarları ile aileler katıldı.

Kaynak: AA / Samet Kalyoncu - Güncel
