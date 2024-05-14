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Düzce'de cipin sahipsiz köpeğe çarpması güvenlik kamerasında

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Düzce'nin Çilimli ilçesinde cipin sahipsiz köpeğe çarpması güvenlik kamerasınca kaydedildi. Köpek yaralandı ve tedavi altına alındı.

Düzce'nin Çilimli ilçesinde cipin sahipsiz köpeğe çarpması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Yukarıkaraköy Küme Evler mevkisinde 4 gün önce, cipin çarptığı sahipsiz köpek yaralandı.

Köyde yaşayan bir kişi tarafından kent merkezinde veterinere götürülen köpek, tedaviye alındı. Veteriner hekim tarafından muayene edilen köpeğin bacağında ve kalçasında kırıklar tespit edildi.

Öte yandan cipin sahipsiz köpeğe çarpması güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Görüntülerde hızla gelen cipin yolda duran sahipsiz köpeğe çarpması ve durmadan yoluna devam etmesi yer alıyor.

Kayıtlarda, sürüklenerek yol kenarına ulaşan yaralı köpeğin yanına bir kadının gitmesi görülüyor.

Kaynak: AA / Güncel

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