Cip ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı - Haberler

Cip ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı Düzce'nin Çilimli ilçesinde cip ile otomobilin çarpıştığı kazada, 4 kişi yaralandı. Düzce'nin Çilimli ilçesinde cip ile otomobilin çarpıştığı kazada, 4 kişi yaralandı. Serkan T. idaresindeki 81 AAC 359 plakalı otomobil, D-100 kara yolu Çilimli ışıklı kavşakta Tazabey B. yönetimindeki 81 EV 036 plakalı cip ile çarpıştı. Kazada Samet T, Tuana H, Hatice D. ve Fevzi B. yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulanslarına alınan yaralılar, Düzce Atatürk Devlet Hastanesi ile Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan iki kişinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Öte yandan, kazanın ardından yaralı yakınlarının paniklediğini gören Bölge Polis Trafik ekiplerinden bir memur, vatandaşlarla tek tek konuşarak sakinleştirmek için çaba gösterdi. AA / Ömer Ürer - Güncel Güncel Haberler

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