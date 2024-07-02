Düzce'de cip ile otomobil çarpıştı, kaza güvenlik kamerasında
Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde meydana gelen kaza, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Cip ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaralanan sürücüler hastaneye kaldırıldı.
Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde cip ile otomobilin çarpıştığı kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi.
D-100 kara yolu Ankara istikametinde seyreden E.K. idaresindeki 06 DAR 126 plakalı cip, Çele Mahallesi mevkisinde kavşağa girmek için manevra yapan İ.A'nın kullandığı 81 ABZ 018 plakalı otomobille çarpıştı. Kontrolden çıkarak savrulan cip, refüje çıktı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücüler, Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi. Kayıtlarda, cipin, yolun sağ şeridinden kavşağa girmek için manevra yapan otomobille çarpıştıktan sonra betona vurup refüjün üzerine çıkması yer alıyor.