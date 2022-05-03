Düzce'de cip ile otomobil çarpıştı, 2'si çocuk 4 kişi yaralandı - Haberler

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Düzce'de cip ile otomobil çarpıştı, 2'si çocuk 4 kişi yaralandı

AA - Ömer Ürer - Güncel
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Düzce'de cip ile otomobil çarpıştı, 2'si çocuk 4 kişi yaralandı

Düzce'de cip ile otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 2'si çocuk 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

DÜZCE (AA) - Düzce'de cip ile otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 2'si çocuk 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Y.S. idaresindeki 41 B 9220 plakalı cip, Bahçeşehir bağlantı yolu Kervan mevkisinde kontrollü kavşaktan geçmeye çalışan M.N'nin kullandığı 81 FF 724 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, cip sürücüsü ile araçlarda bulunan 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce araçlardan çıkarılan yaralılar hastaneye kaldırıldı.

AA / Ömer Ürer - Güncel

Bahçeşehir, Düzce, Güncel, Haberler

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