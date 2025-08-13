Düzce'de Cinayet Şüphesi: İsa Şahin Evinde Ölü Bulundu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce'de, yakınlarından haber alınamayan İsa Şahin evinde ölü olarak bulundu. Vücudunda darp izleri olan Şahin'in ev arkadaşı, cinayet şüphelisi olarak yakalandı.

DÜZCE'de yakınlarının bir süredir haber alamadığı İsa Şahin, evinde ölü bulundu. Şahin'in vücudunda darp izleri bulunurken, polisi görünce kaçmaya çalışan yabancı uyruklu ev arkadaşı, cinayet şüphelisi olarak gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde merkeze bağlı Yeni Mahalle'de meydana geldi. Yakınlarının bir süredir haber alamadığı İsa Şahin, evinde ölü bulundu. Polisin incelemesinde Şahin'in vücudunda darp izleri tespit edildi. Evde olay yeri inceleme çalışması yapıldığı sırada ev arkadaşı olduğu öğrenilen yabancı uyruklu bir kişi polisleri görünce kaçmaya başladı. Bir kadının kaçtığı yönü tarif etmesi sonucu şüpheli takip sonucu yakalandı. Şüpheli gözaltına alınırken, Şahin'in cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber: Musa KESKİN/DÜZCE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Ekrem İmamoğlu: Seçime giremezsem başka adayı desteklerim

İmamoğlu ilk kez böyle konuştu: Adaylığım resmen engellenirse...
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Saatlik ücretleri 4 bin 500 TL! Patozcular gece gündüz demeden çalışıyor

Saatlik ücretleri 4 bin 500 TL! Gece gündüz demeden çalışıyorlar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.