Düzce'de çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Düzce'nin Yığılca ilçesinde 2 katlı evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Aydınyayla köyünde Recep Bektaş'a ait 2 katlı evin birinci katında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler evin tamamını sardı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen Yığılca Belediyesi itfaiye ekipleri ve Yığılca Orman İşletme Şefliğine ait arazözler, yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucunda yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Yangında büyük çapta hasar oluşan 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi.