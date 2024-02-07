Düzce'de çıkan silahlı kavgada akrabasını yaralayan şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Düzce'de çıkan silahlı kavgada akrabasını yaraladıktan sonra polise teslim olan şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, dün Aydınpınar Caddesi Şemsettin Öney Camisi önündeki silahla yaralama olayına ilişkin bazı basın kuruluşlarında, "sokakta önünü keserek para istendiği, para vermediği için vatandaşın vurulduğu" şeklinde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadı belirtildi.

Olayın, akrabalık ilişkisinden kaynaklı daha önceden yaşanan hakaret konusunun husumete dönüşmesiyle gerçekleştiği anlatılan açıklamada, zanlının silahıyla polis merkezine teslim olduğu kaydedildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol şartıyla salıverildi.