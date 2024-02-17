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Düzce'de çıkan kavgada 2 kişi yaralandı

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Düzce'nin Yığılca ilçesinde bir kıraathanede çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada 2 kişi silahla yaralanırken, bir kişi de silahın kabzasıyla darbedildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Düzce'nin Yığılca ilçesinde çıkan kavgada 2 kişi silahla 1 kişi darbedilerek yaralandı.

Yeniyer köyündeki kıraathanede bulunanlar arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Kıraathane dışında kavgaya dönüşen olayda, F.E. ve K.T. silahla bir kişi de silahın kabzasıyla darbedildi.

İhbar üzerine bölgeye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Güncel

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