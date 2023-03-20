Düzce'de çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı

Düzce'de bıçaklı kavgada yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Kültür Mahallesi Anıtpark Meydanı'nda F.U. ve O.Ö. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda O.Ö. karnından bıçaklandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Polis, F.U'yu gözaltına aldı.