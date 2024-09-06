Düzce'de çıkan anız yangınında 5 dönümlük alan zarar gördü
Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde çıkan anız yangını, kısa sürede evlere sıçradı. Jandarma ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında 5 dönümlük alan zarar gördü.
Düzce'de çıkan anız yangınında 5 dönümlük alan zarar gördü.
Kaynaşlı ilçesi Kuzey Bağlantı Yolu Muncurlu mevkisinde çıkan anız yangını, kısa sürede bazı evlerin bahçesine sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülen yangında 5 dönümlük alan zarar gördü.
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