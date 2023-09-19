Düzce'de Cezaevi Firarisi ve Suçlu Çocuk Yakalandı

Düzce'de 167 ayrı suçtan kaydı bulunan cezaevi firarisi ile 75 suç kaydı bulunan çocuk, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Düzce'de 167 ayrı suçtan kaydı bulunan cezaevi firarisi ile 75 suç kaydı bulunan çocuk, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri haklarında yakalama emri bulunan şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Asayiş, terörle mücadele, hırsızlık, ahlak, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele ekiplerince eş zamanlı yapılan baskınlarda 167 suç kaydı bulunan ve 25 yıl 25 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan cezaevi firarisi K.D.T yakalandı. K.D.T., tamamlanan işlemlerinin ardından tutuklandı.

Hırsızlık büro amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda ise 75 suç kaydı bulunan 16 yaşındaki A.K. gözaltına alındı. - DÜZCE