Düzce'de çevre yolu kazasında 3 kişi yaralandı

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin yeni çevre yolunda hafif ticari araç ile minibüsün karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Körpeşler ile Çamköy bağlantı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre C.T. idaresindeki 81 HO 1005 plakalı Karsan marka minibüs ile A.P. idaresindeki 81 EY 524 plakalı hafif ticari araç, Çamköy mevkiinde çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç yol kenarına savruldu. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri minibüste yolcu olarak bulunan K.A. ile hafif ticari araç içerisinde bulunan sürücü A.P. ile E.R.'yi hastaneye kaldırdı. Kaza sonucu kısman kapanan yol araçların kaldırılmasıyla normal seyrine döndü.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - DÜZCE