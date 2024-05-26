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Düzce'de Çerkes sürgünü anma programı düzenlendi

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Çerkes sürgününün 160. yılı dolayısıyla Düzce'de geniş katılımlı yürüyüş ve anma programı düzenlendi. Programa 20 ilden Çerkes ve Abhaz derneklerinin üyeleri katıldı. Anma etkinlikleri, Sabiha Ulusoy Kütüphanesi bahçesindeki Kafkas Anıt Rölyefi önünde başladı.

Çerkes sürgününün 160. yılı dolayısıyla Düzce'de geniş katılımlı yürüyüş ve anma programı düzenlendi.

Kafkas Dernekleri Federasyonunun organizayonuyla sürgünde yurtlarından edilenler ve hayatını kaybedenler için düzenlenen programa, 20 ilden Çerkes ve Abhaz derneklerinin üyeleri katıldı.

Anma etkinlikleri, Uzunmustafa Mahallesi'nde bulunan Sabiha Ulusoy Kütüphanesi bahçesindeki Kafkas Anıt Rölyefi önünde başladı.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, burada yaptığı konuşmada, Düzce'de çok farklı bölgelerden gelen göç çocukları olarak büyüdüklerini söyledi. Keşir, şöyle dedi:

"Kimimiz Balkanlar'dan, kimimiz Kafkaslar'dan, kimimiz Karadeniz'den acılarla gelen göçlerin çocukları olarak Düzce'de buluştuk. Bir arada burayı kendimize yurt ve vatan edindik. Sizlerin acısı bizim de acımız. Acıların ortaklığında bir aradayız. Bu şehrin sosyolojisini oluşturan yapı bu ve hep söylüyorum; gözyaşlarımızın rengi aynı diye. Bugün sürgünün 160. yılı vesilesiyle buradayız. Çocuklarımıza tarihimizi, mirasımızı aktarabilmek için bu etkinlikler çok önemli."

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü de "Hep beraber çocuklarımızın, gençlerimizin bu acı olayı, hadiseleri unutmamalarını, hatırlamalarını sağlayacağız." diye konuştu.

Kafkas Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Ünal Uluçay da "Tarihin en büyük soykırımına uğramış bir toplumun torunları olarak bugün buradayız." ifadesini kullandı.

Düzce Adige Kültür Derneği Başkanı Ayşe Sezgin, Çarlık Rusya'sının 160 yıl önce Çerkes halkını Kafkaslar'dan sürgün ettiğini ve sürgünde birçok kişinin hayatını kaybettiğini hatırlattı.

Konuşmaların ardından rölyefin önüne çiçek bırakıldı, sürgünde hayatını kaybedenler için dua edildi.

Katılımcılar daha sonra kent merkezindeki Anıtpark Meydanı'na yürüdü.

Burada düzenlenen programda, yöresel kıyafetler giyen Çerkesler ve protokol üyeleri, "mezar taşı nöbeti" tuttu.

Sürgünde yaşanan acıların şiirler ve Çerkes ezgileriyle anlatıldığı anma programının ardından meşalelerle Cedidiye Meydanı'na geçildi.

Burada "Nart ateşi" yakılıp dua edilmesinin ardından anma programı sona erdi.

Kaynak: AA / Güncel

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