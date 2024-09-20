Düzce'de Çerez Dükkanında Uyuşturucu Operasyonu

DÜZCE'de çerez satışı yapan iş yerine düzenlenen operasyonda, ürünlerin arasına gizlenmiş halde uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, iş yeri sahibi Tarık Y. 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçlamasıyla tutuklandı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bir süredir teknik ve fiziki takip yapılan Tarık Y.'ye ait çerez satış dükkanında uyuşturucu madde satıldığı tespit edildi. Ekipler, dükkana operasyon düzenledi. Operasyonda 4 parça halinde 800 gram metamfetamin, 2 bin 628 adet ecstasy hap, 2 parça halinde 3 gram bonzai, 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan iş yeri sahibi Tarık Y. 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçlamasıyla tutuklandı.

Haber: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE,