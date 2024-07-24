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Düzce'de cenaze nakil aracı park halindeki otomobile çarptı

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Düzce Belediyesi Cenaze İşleri Müdürlüğüne ait cenaze nakil aracı, park halindeki otomobile çarptı. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Yaralananın olmadığı kazada sürücüye cezai işlem uygulandı.

Düzce'de cenaze nakil aracının park halindeki otomobile çaptığı kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Düzce Belediyesi Cenaze İşleri Müdürlüğüne ait H.H.Y. idaresindeki 81 ACE 996 plakalı cenaze nakil aracı, Konuralp Necmi Hoşver Caddesi'nde yol kenarında park halindeki 14 BN 800 plakalı otomobile çarptı.

Yaralananın olmadığı kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Kaza yerine gelen polis ekipleri, daha önce karıştığı kaza nedeniyle sürücü belgesine el konulduğu tespit edilen H.H.Y'ye cezai işlem uyguladı.

Düzce Belediyesinden açıklama

Öte yandan Düzce Belediyesinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, çalışan H.H.Y'nin hakkında soruşturma başlatıldığını ve İngiltere vatandaşı olduğu yönünde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Açıklamada, 2016'da çalışmaya başlayan personel H.H.Y'den, bu süreçte sürücü belgesi de dahil olmak üzere tüm evraklarının eksiksiz şekilde teslim alındığı belirtildi.

Personelin 2019'dan itibaren Mezarlık İşleri Müdürlüğünde görevli olduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Personelimiz, mahkeme kararıyla sürücü belgesine el konulmasına rağmen kurumumuza bu konuda herhangi bir yazılı veya sözlü beyanda bulunmamıştır. Bugün sabah saatlerinde yaşanan olay üzerine kamuoyuna yansıyan haberlerde yer alan H.H.Y. adlı personelimizin İngiltere ya da yabancı ülke vatandaşı olduğu bilgileri gerçeği yansıtmamaktadır. Kurumumuz tarafından ilgili personelimiz hakkında soruşturma başlatılmıştır."

Kaynak: AA / Güncel

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