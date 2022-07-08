Düzce'de cami kubbesinde mahsur kalan yavru leylekler kurtarıldı Düzce'de anneleri öldüğü için cami kubbesinde mahsur kalan 3 yavru leylek, itfaiye tarafından indirilerek Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi. Düzce'de anneleri öldüğü için cami kubbesinde mahsur kalan 3 yavru leylek, itfaiye tarafından indirilerek Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi. Arapçiftliği Camisi'nin kubbesinde her yıl yuva yaparak burada yavrularını büyüten leyleğin yaklaşık 1 haftadır gelmediğini gören çevre sakinleri, durumu Düzce Belediyesi itfaiyesine bildirdi. Merdivenli araçla caminin kubbesine çıkan ekipler, 3 leylek yavrusunu yuvadan indirerek Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim etti. Veteriner klinikte yapılan incelemede aç ve bitkin oldukları anlaşılan yavrular, bakım ve tedavilerinin ardından yeniden doğal yaşam alanına bırakılacak. Elektrik tellerine takılan anne leyleğin ise akıma kapılıp telef olduğu belirlendi. AA / Ömer Ürer - Güncel Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Düzce'de cami kubbesinde mahsur kalan yavru leylekler kurtarıldı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.