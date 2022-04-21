Düzce'de cam silerken 3. kattan düşen kadın öldü - Haberler

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Düzce'de cam silerken 3. kattan düşen kadın öldü

AA - Ömer Ürer - Güncel
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Düzce'de cam silerken 3. kattan düşen kadın öldü

Düzce'de evinin camlarını silerken dengesini kaybederek 3. kattan düşen kadın hayatını kaybetti.

DÜZCE (AA) - Düzce'de evinin camlarını silerken dengesini kaybederek 3. kattan düşen kadın hayatını kaybetti.

Beyciler Mahallesi 1610 Sokak'ta yaşayan Fitnat Aktaş (70), evinin camlarını sildiği sırada dengesini kaybederek 3. kattan beton zemine düştü.

Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Aktaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Aktaş'ın cenazesi, incelemenin ardından Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Merkezi morguna kaldırıldı.

AA / Ömer Ürer - Güncel

Düzce, Güncel, Haberler

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