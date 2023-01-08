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Düzce'de cam fabrikasında üzerine vinç düşen işçi öldü

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Düzce'de cam fabrikasında üzerine vinç düşen işçi öldü

Düzce'de fabrikada çalışırken üzerine cam taşıma vinci düşen işçi hastanede hayatını kaybetti.

Düzce'de fabrikada çalışırken üzerine cam taşıma vinci düşen işçi hastanede hayatını kaybetti.

Beyköy beldesindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren cam fabrikasında çalışan Kürşat Kılna'nın (37) üzerine cam taşıma vinci düştü.

Ağır yaralanan işçi, ihbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekiplerince Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kılna, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Organize Sanayi Bölgesi Düzce Güncel Haberler

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