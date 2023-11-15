Düzce'de Çalıntı Motosiklet Tespit Edildi, Sürücüye Cezai İşlem Uygulandı

Düzce'de yapılan denetimde plakası olmayan bir motosikletin Sakarya'da çalındığı tespit edildi. Sürücüye 12 bin 192 TL cezai işlem uygulandı.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de polis ekipleri tarafından yapılan denetimde plakası olmadığı için durdurulan motosikletin Sakarya'da çalındığı tespit edilirken, sürücüye 12 bin 192 TL cezai işlem uygulandı.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Çoban kavşağında yapılan motosiklet denetimi sırasında seyir halinde ki plakasız motosiklet durduruldu. Polisler, yaptıkları incelemede motosikletin Sakarya'dan çalındığı ve tespit etti. Motosiklet sürücüsü F.O.'ya (32) belgesiz, plakasız trafiğe çıkmak, abartı egzoz kullanmak ve yetersiz sürücü belgesinden toplam 12 bin 192 TL para cezası uygulandı. Daha sonra asayiş ekipleri tarafından işlem başlattı. - DÜZCE