Düzce'de Çakar Lamba Kullanan Sürücüye Pahalıya Patladı

Düzce'de aracında çakar lamba ile sosyal medyada video paylaşımı yapan sürücüye 5 bin 541 lira cezai işlem uygulandı. Araç üzerinde yapılan kontrollerde çakar ışık, teknik değişiklikler, muayene ve sigorta eksikliği tespit edildi.

Çakarlı araç kullanan sürücünün sosyal medya paylaşımı pahalıya patladı

DÜZCE - Düzce'de aracında ki çakar lamba ile sosyal medyadan video paylaşımı yapan sürücüye pahalıya patladı. Araç sürücüsüne 5 bin 541 lira cezai işlem uygulandı.

Düzce'de geçtiğimiz günlerde sosyal medyada çakarlı lamba araç ile paylaşım yapan Hasan U. isimli şahsın paylaşımından yola çıkan trafik ekipleri aracı yakaladı. Yapılan kontrollerde araçta çakar ışık olduğu, araç üzerinde teknik değişiklikler yaptığı, muayene ve sigorta eksiği olduğu tespit edilince 5 bin 541 lira cezai işlem uygulandı.

Sürücüye de adli işlem başlatıldı.