Düzce'de Bulgaristan uyruklu şahıslarla insan ticareti operasyonu

Düzce'de yapılan operasyonda, Bulgaristan uyruklu şahısları Türkiye'ye getiren 2 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden biri insan ticareti suçundan tutuklandı.

Düzce'de ekipler, şüpheli şahıs ihbarı üzerine gittikleri adreste 6 Bulgaristan uyruklu şahıs ile onları Türkiye'ye getirdiği öğrenilen 2 şüpheliyle karşılaştı. İfadesinde Bulgaristan uyruklu şahısları hem iş hem de gezi amacıyla Türkiye'ye getirdiğini söyleyen 2 şüpheliden biri, "insan ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, güvenlik güçleri şüpheli şahıs ihbar üzerine Yeni Mahalle İstanbul Caddesi'ne sevk edildi. Burada 2'si kadın 6 Bulgaristan uyruklu şüpheli ve Türk vatandaşları M.A. ile C.İ. ile karşılaşan ekipler, şahısları sorguladı. Gözaltına alınan şahıslardan M.A. sorgusunda, Bulgaristan uyrukları şahısları babasına ait araçla 80 leva karşılığında Türkiye'ye getirdiğini söyledi. C.İ. ise ifadesinde, şahısları Türkiye'ye hem iş hem de gezi amacıyla getirdiklerini ifade etti.

Çalışma evraklarının sahte olduğu değerlendiriliyor

Şüphelilerden C.İ.'nin çantasını inceleyen ekipler 30 farklı aynı bankaya ait kart buldu. Bu kartların da Bulgar vatandaşlara ait olduğu belirlendi. Araçta yapılan aramada ise 2 firmaya ait ait kaşe ve yabancı uyruklu şahıslara ait düzenlenmiş çalışma evrakları bulundu. Çalışma evraklarının sahte olduğunun değerlendirildiği öğrenildi.

Ekipler incelenmesi amacıyla 9 cep telefonu, banka kartları ve sahte olduğu değerlendirilen 12 evraka el koydu. Cep telefonları incelenmesi için Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne gönderildi. 2 kaşenin incelenmesi için de ilgili firmalarla yazışmalara başlandığı bildirildi.

Evlilik vaadiyle dolandırılmışlar

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, Düzce'de ikamet eden 2 müştekiye ulaştı. Bu müştekilerin "evlenme vaadiyle" şüpheli banka hesaplarına para gönderdikleri ve dolandırıldıkları tespit edildi.

2 şüpheliden biri tutuklandı

Gözaltına alınan M.A. ise C.İ., kolluk kuvvetinde tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden M.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, C.İ. ise "insan ticareti yapmak" suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - DÜZCE