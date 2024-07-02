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Düzce'de Bonzai Üretiminde Kullanılan Kimyasal Bileşen Ele Geçirildi

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Düzce'de yapılan bir operasyonda, otomobilde yapılan aramada bonzai üretiminde kullanılan 410 gram kimyasal bileşen ele geçirildi. Piyasa değeri 2 milyon TL olan bu bileşenle 41 kilogram bonzai üretilebileceği belirlendi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

DÜZCE'de durdurulan otomobilde yapılan aramada, bonzai üretiminde kullanılan 410 gram kimyasal bileşen ele geçirildi. Piyasa değeri 2 milyon TL olan kimyasal bileşenle 41 kilogram bonzai üretilebileceği öğrenilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelendikleri Oruçhan S. isimli kişiyi takibe aldı. Ekipler, şüphelinin otomobilini kent merkezinde durdurdu. Otomobilde yapılan aramalarda, bonzai üretiminde kullanılan 410 gram AM-2201 isimli kimyasal bileşen ele geçirildi. Piyasa değeri 2 milyon TL olan kimyasal bileşenle 41 kilogram bonzai üretilebileceği öğrenilirken, Oruçhan S. gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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