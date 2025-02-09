Bahçeli: Tedavi sürecimin sonuna yaklaştım, hızla iyileşme sürecine girdim

Sağlık durumu nasıl? Bahçeli açıklamayı bizzat kendi yaptı
Öcalan'dan terör örgütüne mektup: PKK'yı ben kurdum, ben dağıtıyorum

Öcalan'ın terör örgütüne yazdığı mektup basına sızdı
Netanyahu: Filistinliler devletlerini kendi toprakları yerine Suudi Arabistan'da kurmalı

Filistinliler için adres gösterdiği ülkeden Netanyahu'ya sert tepki
Üniversite sınavında hukuk fakültesi barajı 100 bine yükseltildi

Bu bölüme girmek için artık ilk 100 bine girmek şart

Düzce'de Bolu Dağı'nda Sis ve Buzlanma Önlemleri

Düzce'de Bolu Dağı'nda Sis ve Buzlanma Önlemleri
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce'de Bolu Dağı eteklerinde etkili olan sis, görüş mesafesini düşürdü. Ulaşımda aksama yaşanmazken, sürücülerin dikkatli olması gerektiği belirtildi. Ayrıca, karla kaplanan yüksek kesimlerde güzel manzaralar oluştu.

Düzce'de Bolu Dağı eteklerinde sis tabakası oluştu.

Kentte sis, özellikle Bolu Dağı'nın Taşaltı ve Darıyeri Hasanbey mevkilerinde etkili oldu.

Sis nedeniyle bölgede görüş mesafesi düştü.

Ulaşımda aksama yaşanmayan güzergahta sürücüler dikkatli ilerledi.

Bolu Dağı'nın eteklerini kaplayan sis, bölgenin yüksek kesiminde yer alan Bakacak mevkisinden görüntülendi.

Öte yandan hafta içi etkili olan yağışın ardından karla kaplanan kentin yüksek kesimleri, güzel görüntü oluşturdu.

D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde ise karayolları ekipleri buzlanma riskine karşı tuzlama çalışması yaptı.

Kaynak: AA / Göksel Cüneyt İğde - Güncel
img

100 dönümlük tarlasını yerle bir etti! Gerekçesi çıldırtacak cinsten
img

Tartışma futbol sahalarından Meclis'e sıçradı
img

Süper Lig'in eski yıldızından bomba itiraf: Wanda ile ilişki yaşadım
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tehditler alan Sırp lider Vucic ölümden döndü

"Her gün 200 ölüm tehdidi alıyorum" diyen cumhurbaşkanı ölümden döndü
Sebebine çok şaşıracaksınız: Burak Yılmaz, direkt kırmızı kart gördü

Direkt kırmızı kart gördü! Sebebine çok şaşıracaksınız
Afyonkarahisar'da tartışma yaratacak Burger King açılışı

Boykot falan dinlemeyip dualar eşliğinde Burger King açtılar
Keita Balde'den ses getirecek Wanda Nara itirafı! Görüntü ortaya çıktı

Süper Lig'in eski yıldızından bomba itiraf: Wanda ile ilişki yaşadım
Bomba iddia: Berat Albayrak büyük kongreyle birlikte Kabine'ye geri dönecek

Kulisleri hareketlendiren Berat Albayrak iddiası
'Lojistik kralı'na gizli kayıt gözaltısı! Eşini takip ettirip şantaj yaptı

'Lojistik kralı'na gizli kayıt gözaltısı! Dedektif tutup şantaj yaptı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.