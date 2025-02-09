Düzce'de Bolu Dağı'nda Sis ve Buzlanma Önlemleri
Düzce'de Bolu Dağı eteklerinde etkili olan sis, görüş mesafesini düşürdü. Ulaşımda aksama yaşanmazken, sürücülerin dikkatli olması gerektiği belirtildi. Ayrıca, karla kaplanan yüksek kesimlerde güzel manzaralar oluştu.
Düzce'de Bolu Dağı eteklerinde sis tabakası oluştu.
Kentte sis, özellikle Bolu Dağı'nın Taşaltı ve Darıyeri Hasanbey mevkilerinde etkili oldu.
Sis nedeniyle bölgede görüş mesafesi düştü.
Ulaşımda aksama yaşanmayan güzergahta sürücüler dikkatli ilerledi.
Bolu Dağı'nın eteklerini kaplayan sis, bölgenin yüksek kesiminde yer alan Bakacak mevkisinden görüntülendi.
Öte yandan hafta içi etkili olan yağışın ardından karla kaplanan kentin yüksek kesimleri, güzel görüntü oluşturdu.
D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde ise karayolları ekipleri buzlanma riskine karşı tuzlama çalışması yaptı.