Düzce'de Boğulma Tehlikesi: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edilli Plajı'nda önceki gün serinlemek için girdiği denizde boğulma tehlikesi geçiren Mesut Şalcı (36), cankurtaran ekipleri ve vatandaşların yardımıyla denizden çıkarıldı.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürülen Şalcı, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.