Düzce'de Boğulma Tehlikesi: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde Edilli Plajı'nda denize giren 36 yaşındaki Mesut Şalcı, boğulma tehlikesi geçirdikten sonra hastanede hayatını kaybetti. Can kurtaran ekipleri ve vatandaşların müdahalesiyle denizden çıkarılan Şalcı, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Edilli Plajı'nda önceki gün serinlemek için girdiği denizde boğulma tehlikesi geçiren Mesut Şalcı (36), cankurtaran ekipleri ve vatandaşların yardımıyla denizden çıkarıldı.
Sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürülen Şalcı, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.