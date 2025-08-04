Düzce'de Boğulma Tehlikesi: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde Edilli Plajı'nda denize giren 36 yaşındaki Mesut Şalcı, boğulma tehlikesi geçirdikten sonra hastanede hayatını kaybetti. Can kurtaran ekipleri ve vatandaşların müdahalesiyle denizden çıkarılan Şalcı, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edilli Plajı'nda önceki gün serinlemek için girdiği denizde boğulma tehlikesi geçiren Mesut Şalcı (36), cankurtaran ekipleri ve vatandaşların yardımıyla denizden çıkarıldı.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürülen Şalcı, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Ömer Ürer - Güncel
Bu gol futbolun beşiğinde gündem! Fenerbahçe'nin eski yıldızının içler acısı hali

Fenerbahçe'nin eski yıldızının içler acısı hali
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
74 yaşındaki Günay teyze 1 milyonluk soruyu açtırdı, stüdyoda nefesler tutuldu

Kim Milyoner Olmak İster'de bir milyonluk soru geceye damga vurdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.