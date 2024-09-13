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Düzce'de Bodrumda Erkek Cesedi Bulundu

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Düzce'de bir apartmanın bodrum katında 10 gün önce öldüğü tahmin edilen bir erkeğin cesedi bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri, cesedin yanında bir sırt çantası da buldu. Kimliğin belirlenmesi için çalışmalar sürüyor.

DÜZCE'de 5 katlı bir binanın bodrum katında erkek cesedi bulundu. Yaklaşık 10 gün önce öldüğü tahmin edilen kişinin kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Olay, saat 19.00 sıralarında Burhaniye Mahallesi General Kazım Sokak üzerinde meydana geldi. 5 katlı binanın bodrum katından kötü koku geldiğini fark eden apartman sakinleri, hayvan öldüğünü düşünerek durumu Düzce Zabıta Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Zabıta ekipleri bodrum katta yaptıkları incelemede 30 yaşlarında bir erkek cesedi buldu. Zabıta ekipleri, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekiplerince yapılan ilk incelemede cesedin yaklaşık 10 günlük olduğu belirlendi. Cesedin yanında sırt çantası da bulundu. Olay yeri ekiplerinin incelemesinin ardından Düzce Üniversitesi morguna kaldırılan cesedin kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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