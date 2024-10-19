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Düzce'de Bisikletliye Otomobil Çarptı

Düzce'de Bisikletliye Otomobil Çarptı
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D-100 kara yolunda bir otomobilin bisikletliye çarpması sonucu genç bisikletli yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı hastaneye kaldırdı.

Düzce'de otomobilin çarptığı bisikletli yaralandı.

D-100 kara yolunun İstanbul istikametinde seyreden İrfan P. idaresindeki 41 TU 157 plakalı otomobil, Hacıaliler köyü mevkisinde yolun karşına geçmeye çalışan Yunus K'nin (25) kullandığı bisiklete çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan bisiklet sürücüsü yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı ambulansla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Kaynak: AA / Ahmet Çelik - Güncel

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