Düzce'de bir veli, servis şoförü hakkındaki şikayetinden okula bağış şartıyla vazgeçti

DÜZCE (AA) - Düzce'de bir kişi, yanlışlıkla okul servisiyle çarparak çocuğunu yaraladığı gerekçesiyle şikayetçi olduğu şoförle, kızının eğitim gördüğü ortaokula bağışta bulunması şartıyla uzlaşmaya vardı.

Kentte yaşayan U.S, evine bırakılması esnasında servis aracıyla kızına çarparak hafif yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle şoför G.A'dan şikayetçi oldu.

Hakkında "taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan soruşturma başlatılan G.A'nın dosyası, suçun uzlaşma kapsamına girmesi nedeniyle Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosuna gönderildi.

Uzlaştırmacı tarafından yapılan görüşmede şikayetçi U.S, şüpheli A.G'nin kızının eğitim gördüğü Yunus Emre Ortaokuluna 1500 lira bağışta bulunmasını istedi.

Teklifi kabul eden G.A, Uzlaşma Bürosu yetkilileri nezaretinde okula 1500 lira bağışta bulundu.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Uzlaşma Bürosu tarafından bir dosyada daha uzlaşma sağlanmıştır. Dosya, her iki taraf açısından gönüllü olarak barışçıl yollarla çözüme kavuşmuş ve toplumsal barışa katkı sağlanmıştır." ifadelerine yer verildi.