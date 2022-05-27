Düzce'de bir kişi tartıştığı eşini boğarak öldürdü - Haberler

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Düzce'de bir kişi tartıştığı eşini boğarak öldürdü

AA - Cem Ali Kuş - Güncel
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Düzce'de bir kişi tartıştığı eşini boğarak öldürdü

Düzce'de evde tartıştığı eşinin boğarak öldürdüğü öne sürülen zanlı gözaltına alındı.

Düzce'de evde tartıştığı eşinin boğarak öldürdüğü öne sürülen zanlı gözaltına alındı.

İddiaya göre, Çamlıevler Mahallesi 1. Çamlıevler Caddesi'ndeki bir sitede yaşayan Ali Ş. (65) ve Nevriye Ş. (54) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesinin ardından Ali Ş, eşini boğarak öldürdü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Nevriye Ş'nin cesedi, olay yerindeki incelemenin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Şüpheli Ali Ş. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

AA / Cem Ali Kuş - Güncel

Polis, Düzce, Güncel, Haberler

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