Üye Girişi
Haberler

Düzce'de Bir Evden 42 Kamyon Çöp Çıkarıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce Belediyesi ekipleri, Gökçe Mahallesi'nde bir evden kötü kokular yayılması üzerine yapılan şikayet üzerine harekete geçti. Evde yapılan temizlik çalışması sonucunda 42 kamyon dolusu çöp çıkarıldı.

Düzce'de bir evden 42 kamyon çöp çıkarıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Gökçe Mahallesi'nde yaşayanlar, bir evden ve çevresinden kötü kokular yayılması üzerine Beyaz Masa birimine şikayette bulundu.

Düzce Belediyesi ekipleri, anne baba ve 3 çocuktan oluşan 5 kişilik aileyle irtibata geçerek evin temizlenmesine karar verdi.

Bunun üzerine Temizlik İşleri Müdürlüğü ile evde çok sayıda hayvan bulunması nedeniyle veteriner ekipleri eve yönlendirildi.

Belediye Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin nezaretinde evde temizlik çalışması yürütüldü. Evdeki 11 köpek, 20 kedi, çok sayıdaki tavuk ve civciv ekiplerce dışarı çıkarılarak sağlık kontrolleri yapıldı.

Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, hayvanları Düzce Belediyesi Hayvan Konukevine götürdü. 11 köpeğin yeni bir düzen kurulana kadar konukevinde bakım altında tutulacağı, ardından aileye geri verileceği belirtildi.

Ekiplerin 5 gün süren çalışması sonucu evden 42 kamyon dolusu çöp çıkarıldı.

Belediye Başkanı Faruk Özlü'nün talimatıyla evde dezenfeksiyon, detaylı temizlik ve tadilat işlemleri yapılacağı, mefruşat desteği sağlanacağı kaydedildi.

Kaynak: AA / Güncel

Düzce Belediyesi Gökçe Düzce Emlak Güncel Haberler

Van konserinde protesto! Seyirciler 'Ne mutlu Türküm diyene' diyen Bengü'ye pet şişe fırlattı

Van konserinde protesto! Seyirciler "Ne mutlu Türküm diyene" diyen Bengü'ye pet şişe fırlattı

 Türkiye ile görüşmelerde önemli rol oynayacaktı! Esad'ın danışmanı şüpheli bir kazada öldü

Türkiye ile görüşmelerde önemli rol oynayacaktı! Esad'ın danışmanı şüpheli bir kazada öldü

 18 yaşındaki Sümeyye, kendini metrelerce yüksekten aşağı bıraktı! O anlar kamerada

18 yaşındaki Sümeyye, kendini metrelerce yüksekten aşağı bıraktı! O anlar kamerada

Bakmadan Geçme

ChatGPT çöktü mü? OPENAI ChatGPT ne zaman açılacak? ChatGPT neden açılmıyor 6 Temmuz 2024? KYK yazın yatıyor mu? KYK bursu yaz tatilinde veriliyor mu? Altın gol ne zaman kalktı? 6 Temmuz Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 6 Temmuz İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! 6 Temmuz 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 6 Temmuz 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı?Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! 6 Temmuz Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 6 Temmuz Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 6 Temmuz Deprem Raporları: İstanbul, Ankara ve İzmir'deki Deprem Aktiviteleri 6 Temmuz İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 6 Temmuz 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 6 Temmuz Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Admira Wacker hangi ülkenin takımı, hangi ligde oyuyor? Admira Wacker Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 6 Temmuz Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi!
Son seçim anketinde büyük sürpriz! AK Parti, üçüncü sıraya geriledi

Son seçim anketinde büyük sürpriz! AK Parti, üçüncü sıraya geriledi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title