Haberler

Düzce'de 'Bir Adım Bir Umut Projesi' Tanıtıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Düzce'de dezavantajlı çocukların geleceğini güvence altına almak amacıyla hayata geçirilen 'Bir Adım Bir Umut Projesi' tanıtıldı. Proje, risk altındaki çocukların eğitim ve toplumsal uyum süreçlerine yönelik psiko-sosyal destek sunmayı hedefliyor.

Düzce'de dezavantajlı konumdaki çocukları geleceğe güvenle taşımak amacıyla hayata geçirilen "Bir Adım Bir Umut Projesi"nin tanıtımı yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, projenin tanıtımını 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü GAMER Toplantı Salonu'nda Vali Selçuk Aslan yaptı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aslan, çalışmanın Valilik koordinasyonunda, yerel paydaşların desteğiyle 2023 ve 2024 yıllarında risk altındaki çocukların korunması amacıyla yürütülen "Deniz Yıldızı Projesi"nin ikinci fazını oluşturduğunu belirtti.

Yeni projenin ilk adımlarını Ağustos ayından itibaren attıklarını aktaran Aslan, "Valiliğimiz koordinasyonunda, birçok kurumun paydaşlığı ve işbirliğiyle yürüteceğimiz projemizin Düzce'den Türkiye'ye örnek teşkil etmesini, bir sosyal uyum ve iyileşme modeli olmasını temenni etmekteyiz. Amacı, sadece çocukları suçtan uzaklaştırmak değil, onları yeniden eğitime, topluma ve üretime kazandırmaktır. Çünkü her çocuk, güvenli bir geleceği hak eder. Doğru bir adım, bir çocuğun hayatında umudu büyütebilir." değerlendirmesinde bulundu.

Aslan, 18 yaş altında ve bağımlılık riskiyle karşı karşıya olan çocukların da oluşturulacak arındırma programları vasıtasıyla "Bir Adım Bir Umut Projesi" kapsamında yer alacağına ifade ederek, "Bu sayede narkotik maddeleri çocuklarımızdan uzak tutma çabalarımızın yanı sıra bir şekilde bu maddelerle tanışan ya da risk grubunda yer alan çocuklarımızı da bu proje kapsamında yakın takibe alacağız. Bilimsel teknik ve imkanlarla onları önce arındırmak ve ardından tekrar bu maddelerle buluşmamalarını sağlamak üzere psiko-sosyal ve ekonomik açılardan her türlü tedbiri almaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Proje süresince kurulacak koordinasyon kurulunun, kazanımları rapor altına almak amacıyla her kurumdan bir temsilcinin katılımıyla düzenli olarak bir araya geleceğini belirten Aslan, şunları kaydetti:

"Bu kurulda her çocuk için atanan mentörler belirlenecektir. Mentörler düzenli aralıklarla çocuklarla bir araya gelerek onların gelişimine yakından tanıklık edecektir. Bu sayede iyileştirme, geliştirme ve ilerleme durumları proje kuruluna iletilecektir. Kurul, sahadan alınan verileri analiz ederek çocukların eğitim, sağlık, kültür ve sosyal uyum süreçlerini yakından izleyerek, kurumlar arasında etkin bir yönlendirme mekanizması oluşturacaktır. Proje, güven ve katılım, beceri ve farkındalık, aile ve toplum entegrasyonu şeklinde 3 aşamalı olarak uygulanacaktır. Proje sonunda, risk altındaki çocukların yeniden eğitime kazandırılması, okul devamsızlıklarında düşüş, sosyal uyum ve özgüven artışı, aile içi iletişimde güçlenme, Düzce'de sürdürülebilir bir çocuk koruma ağı oluşturulması hedeflenmektedir."

Kaynak: AA / Göksel Cüneyt İğde - Güncel
Ferdi Zeyrek'in ölümüne ilişkin iddianame tamamlandı! İşte istenen cezalar

İşte Ferdi Zeyrek'in can verdiği faciada istenen cezalar
İmamoğlu'nun babası ve oğlu hakkında yurt dışına çıkış yasağı

İmamoğlu'nun babası ve oğlu hakkında karar verildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Naci Görür'den gece gündüz sallanan şehrimiz için uykuları kaçıracak uyarı

Gece gündüz sallanan şehrimiz için uykuları kaçıracak uyarı
Milyonları ilgilendiriyor! Özel sektörün yeni yılda maaşlara yapacağı zam belli oldu

Özel sektörün yeni yılda maaşlara yapacağı zam belli oldu
Bakan Şimşek: Bazı fonlar üzerinden manipülasyonlar yapıldığını biliyoruz

Bakan Şimşek yeni gündemin fitilini ateşledi: Her şeyin farkındayız
Selçuk İnan'ın büyük hedefi Galatasaray

Bu sözleri Galatasaraylıları kızdıracak
Naci Görür'den gece gündüz sallanan şehrimiz için uykuları kaçıracak uyarı

Gece gündüz sallanan şehrimiz için uykuları kaçıracak uyarı
Arda Güler takım arkadaşını sildi: Onunla oynamak istemiyorum

Takım arkadaşını sildi: Onunla oynamak istemiyorum
MHP lideri Bahçeli: Demirtaş'ın tahliyesi hayırlı olur

Bahçeli'den tahliyesi konuşulan Demirtaş'la ilgili ezber bozan sözler
Trabzonspor'a Stefan Savic'ten kötü haber

Taraftarlar şokta: Milli ara sonrasına kadar forma giyemeyecek
John Heitinga, Osimhen'i dünyaca ünlü iki eski golcüyle kıyasladı

Osimhen'i karşılaştırdığı iki dünyaca ünlü golcünün isimleri bomba
Kenan İmirzalıoğlu'nun yatırım haritası genişliyor! Gözünü diktiği yeni il belli oldu

Gizli servet planı ortaya çıktı! Gözünü diktiği yeni il belli oldu
Kına gecesine kaydedilen görüntüye bakın! 'Bu evlilik yürümez' yorumları yapılıyor

Görüntü kına gecesinden! "Bu evlilik yürümez" yorumları yapılıyor
Ronaldo'nun ailesi Türkiye'ye geldi

Ronaldo'nun ailesi Türkiye'de
İdmanı tamamlayamadı! Yunus Akgün'ün sahalardan uzak kalacağı süre belli oldu

İdmanı tamamlayamadı! Yıldız oyuncu en az 3 hafta yok
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.