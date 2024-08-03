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Düzce'de binler Filistin için yürüdü

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İsrail'in Filistin'e yönelik devam eden saldırılarına dikkat çekmek ve Filistinlilere destek olmak amacıyla Düzce'de 'Büyük Gazze Yürüyüşü ve Filistin mitingi' düzenlendi.

Düzce'de binler Filistin için yürüdü

Büyük Filistin mitingine binler katıldı

DÜZCE - İsrail'in Filistin'e yönelik devam eden saldırıları nedeniyle Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkati çekmek ve Filistinlilere destek olmak amacıyla Düzce'de 'Büyük Gazze Yürüyüşü ve Filistin mitingi' düzenlendi.

Düzce'de İsrail'in Filistin'e yönelik insanlık dışı saldırıları sebebiyle Gazze'de yaşanan drama dikkat çekmek ve Filistin halkına destek amacıyla ' Büyük Gazze Yürüyüşü ve Filistin Mitingi' düzenlendi. Cedidiye Meydanı'nda başlayan yürüyüş korteji ellerindeki Türk ve Filistin bayrakları ile sloganlar atarak Filistin halkına destek verdi. İsrail'e ise öfke yağdıran aralarında çocukların da bulunduğu kalabalık, Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yoğun güvenlik önlemleri altında Anıtpark Meydanı'na yürüdü.

Çocuk kefenleri dikkat çekti

Anıtpark Meydanı'na kanlı kefene sarılmış çocuk maketleri dikkat çekerken, katılımcılar sloganlar atarak, Siyonist İsrail'e tepki yağdırdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Filistin İsrail Gazze Düzce Politika Dünya Güncel Haberler

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