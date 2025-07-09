Düzce'de Bıçaklama Olayında Bir Kişi Hayatını Kaybetti

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Düzce'nin Karaca Mahallesi'nde çıkan tartışma sonucu bir kadın, kocasını bıçaklayarak ölümüne sebep oldu. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralı kocanın hayatını kaybettiğini tespit etti. Kadın ise polis tarafından gözaltına alındı.

Düzce'de karısı tarafından bıçaklanan kişi hayatını kaybetti.

Karaca Mahallesi Fazıl Yalçın Sokak'ta yaşayan B.Y. ile kocası Yusuf Y. arasında gece saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışma sonucu B.Y, kocasını bıçakla yaraladı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık personelinin yaptığı kontrolde, Yusuf Y'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Yusuf Y'nin cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi adli tıp morguna kaldırıldı.

B.Y. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Göksel Cüneyt İğde - Güncel
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