Düzce'de Beton Pompası Devrildi: Bir İşçi Hayatını Kaybetti

Düzce'de beton pompasının devrilmesi sonucu yaralanan işçi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Fatih Mahallesi'nde bulunan inşaat alanında temel atma işlemi sırasında beton pompası aracının bulunduğu alanda göçme meydana geldi.

Pompayı kullanan işçi Şerif Arkan, yan yatan aracın hortum kısmının altında kalarak yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan Arkan, buradaki müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.