Düzce'de beton bloka çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı - Haberler

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Düzce'de beton bloka çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı

AA - Cem Ali Kuş - Güncel
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Düzce'de beton bloka çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı

Düzce'de kontrolden çıkan otomobilin tahliye kanalının bitimindeki beton bloka çarpması sonucu yaralanan 3 kişi tedavi altına alındı.

DÜZCE (AA) - Düzce'de kontrolden çıkan otomobilin tahliye kanalının bitimindeki beton bloka çarpması sonucu yaralanan 3 kişi tedavi altına alındı.

Ali Rıza A. idaresindeki 81 AG 068 plakalı otomobil, Düzce-Yığılca bağlantı yolu Dutlar köyü mevkisinde kontrolden çıkarak tahliye kanalının bitimindeki beton bloka çarptı.

Çarpmanın etkisiyle sürücü ve otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Merkezi'ne kaldırıldı.

AA / Cem Ali Kuş - Güncel

Otomobil, Düzce, Güncel, Haberler

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