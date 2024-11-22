Üye Girişi
Haberler

Düzce'de Beltaş Sanayi Sitesi 1. Etap Anahtar Teslim Töreni Yapıldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce Belediyesince yapımına başlanan Beltaş Sanayi Sitesi'nin 1. etabında 244 dükkan ile sosyal donatıların anahtar teslimi gerçekleştirildi. Törende konuşan yetkililer, projenin ilerleyen etapları ve kentsel dönüşüm çalışmalarına vurgu yaptı.

Düzce Belediyesince 2023'te yapımına başlanan Beltaş Sanayi Sitesinin 1. etabında anahtar teslimi yapıldı.

Akınlar Mahallesi'nde ilk etap çalışmaları biten 244 dükkan, kreş, sağlık kabini ve sosyal donatıların yer alacağı Beltaş Sanayi Sitesinin 1. etabında anahtar teslim töreni gerçekleştirildi.

Törende konuşan Düzce Valisi Selçuk Aslan, emeği geçenlere teşekkür ederek, "Şehrimize yakışacak bu projenin, 2. ve 3. etabıyla ve kent merkezinde kalan Sanayi Sitesinin de kentsel dönüşümle Düzce'mize yakışır bir mekan haline getirilmesi arzumu yineliyorum." dedi.

Belediye Başkanı Faruk Özlü de 1. etabın 35 bin metrekarelik bir alanda inşa edildiğini, enerji başta olmak üzere bütün alt ve üstyapıları tamamlanarak kullanıma hazır hale getirildiğini söyledi.

Özlü, ilk aşamada 88, akabinde 74 dükkanın daha inşa edileceğini dile getirdi.

Konuşmaların ardından 1. etapta yer alan 112 dükkanın anahtarları sahiplerine teslim edildi.

Törene, il protokolü, oda başkanları, sanayi esnafı ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Ahmet Çelik - Güncel
İçişleri Bakanlığı tarafından Tunceli ve Ovacık Belediyelerine kayyum atandı

İçişleri Bakanlığı tarafından Tunceli ve Ovacık Belediyelerine kayyum atandı

 Tunceli ve Ovacık Belediye Başkanlarının yerlerine gelen isimler ve kayyum gerekçeleri belli oldu

Kayyum gerekçeleri ve yerlerine gelen isimler belli oldu

 Tunceli ve Ovacık Belediyesi'ne kayyum atanmasının ardından belediye önünde protestolar başladı

Kayyum kararının ardından belediye önünde protestolar başladı
Örgütün 2 numarası İlker Gönen'den pişkin ifade: Aileler galeyana getirildi, kim bize sahip çıkacak?

"Aileler galeyana getirildi, kim bize sahip çıkacak?"
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak kimdir? Bayern Münih Augsburg CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Bayern Münih Augsburg maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül kimdir? Ovacık'a kayyum mu atandı? Ovacık'a neden kayyum atandı? 23 Kasım Cumartesi yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, yağış var mı? 22-23 Kasım Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi? Tunceli'ye kayyum mu atandı? Tunceli'ye neden kayyum atandı? MasterChef Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? 22 Kasım Cuma Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? Pendikspor Ümraniyespor CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Pendikspor Ümraniyespor maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Greeicy Rendon kimdir, evli mi, sevgilisi var mı? Icardi Greeicy Rendon sevgili mi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.