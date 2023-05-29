Düzce'de Belediyeye Ait Vidanjör Yanarak Kullanılamaz Hale Geldi

DÜZCE'de, kara yolunda arka lastiklerinden tutuşan belediyeye ait vidanjör yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 10.30 sıralarında D-655 kara yolunun Beki sapağı mevkinde meydana geldi. Akçakoca istikametine giden Bülent Tanış idaresindeki 81 EJ 740 plakalı Düzce Belediyesi'ne ait vidanjörün arka lastikleri seyir halindeyken tutuştu. Lastiklerde başlayan yangın kısa sürede vidanjörün tamamını sardı. Durumu fark eden sürücü araçtan inip çevredekilerden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın, yaklaşık yarım saatlik çalışma sönücü söndürüldü. Vidanjör, kullanılamaz hale geldi. Yangın nedeniyle yol yaklaşık 1 saat trafiğe kapalı kaldı. Araçların yoldan kaldırılmasıyla yol yeniden trafiğe açıldı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.(DHA)