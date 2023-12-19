Düzce'de Belediyeye Ait Vidanjör Alev Aldı
Düzce'de belediyeye ait vidanjör, Beyciler Mahallesi'nde temizlik yaparken motor kısmından alev aldı ve kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü.
DÜZCE'de belediyeye ait vidanjör alev alev yanarak kullanılamaz hale geldi.
Olay, sabah saatlerinde Beyciler Mahallesi'nde meydana geldi. Bir sitenin kanalizasyon kuyusunu temizlemek için ilerleyen E.G yönetimindeki 06 BZA 649 plakalı belediyeye ait vidanjörün motor kısmı alev aldı. Sürücü, durumu fark edip araçtan çıkarak itfaiyeye haber verdi. Alevler kısa sürede aracın tamamına yayıldı. Olay yerine gelen itfaiye yangını söndürürken, vidanjör kullanılamaz hale geldi.