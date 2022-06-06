Belediyeye ait bisiklete zarar veren genç hakkında suç duyurusu - Haberler

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Belediyeye ait bisiklete zarar veren genç hakkında suç duyurusu

AA - Güncel
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Düzce'de belediyenin ulaşım sistemine ait bisiklete zarar veren şüpheli hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Düzce'de belediyenin ulaşım sistemine ait bisiklete zarar veren şüpheli hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Arkadaşlarıyla belediyenin geçen yıl hizmete aldığı Düzce Akıllı Bisiklet Sistemi'nden yararlanan bir genç, kullandığı bisikleti tekmeleyerek bazı parçalarını kırdı.

Bu anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntüler üzerine ilgili firma tarafından şüpheli hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Düzce Belediyesi de videoyu, "Mesela 4 ayaklı sevimli dostlarımız bunu yapmazdı. Daha ekonomik ve sağlıklı ulaşım imkanı sunmak için kurduğumuz Akıllı Bisiklet Sistemimize yapılan muamele..." sözleriyle sosyal medya hesabında paylaştı.

AA / Güncel

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