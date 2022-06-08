Düzce'de belediyeye ait bisiklete zarar verilmesiyle ilgili 3 kişi yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Düzce'de belediyeye ait bisiklete zarar verilmesiyle ilgili 3 kişi yakalandı

AA - Ömer Ürer - Güncel
 - Güncelleme:
Düzce'de belediyeye ait bisiklete zarar verilmesiyle ilgili 3 kişi yakalandı

Düzce'de 6 Haziran'da belediyenin ulaşım sistemine ait bisiklete zarar verilmesiyle ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Düzce'de 6 Haziran'da belediyenin ulaşım sistemine ait bisiklete zarar verilmesiyle ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Çay Mahallesi Seyhan Sokak'ta 3 kişinin, Düzce Belediyesince hizmete sunulan akıllı bisikletlerden birine zarar verdiği görüntülerin sosyal medyaya yansıması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldığı belirtildi.

Ekiplerce tespit edilen A.U, E.Y. ve M.E'nin gözaltına alındığı, işlemlerin ardından adli makamlara sevk edileceği bildirildi.

Arkadaşlarıyla 6 Haziran'da belediyenin geçen yıl hizmete aldığı Düzce Akıllı Bisiklet Sistemi'nden yararlanan bir genç, kullandığı bisikleti tekmeleyerek bazı parçalarını kırmış, bu anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansımıştı.

Görüntüler üzerine ilgili firma tarafından şüpheli hakkında suç duyurusunda bulunulmuştu.

AA / Ömer Ürer - Güncel

Seyhan Düzce Çay Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title