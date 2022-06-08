Düzce'de belediyeye ait bisiklete zarar verilmesiyle ilgili 3 kişi yakalandı - Haberler

Düzce'de belediyeye ait bisiklete zarar verilmesiyle ilgili 3 kişi yakalandı Düzce'de 6 Haziran'da belediyenin ulaşım sistemine ait bisiklete zarar verilmesiyle ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı. Düzce'de 6 Haziran'da belediyenin ulaşım sistemine ait bisiklete zarar verilmesiyle ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Çay Mahallesi Seyhan Sokak'ta 3 kişinin, Düzce Belediyesince hizmete sunulan akıllı bisikletlerden birine zarar verdiği görüntülerin sosyal medyaya yansıması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldığı belirtildi. Ekiplerce tespit edilen A.U, E.Y. ve M.E'nin gözaltına alındığı, işlemlerin ardından adli makamlara sevk edileceği bildirildi. Arkadaşlarıyla 6 Haziran'da belediyenin geçen yıl hizmete aldığı Düzce Akıllı Bisiklet Sistemi'nden yararlanan bir genç, kullandığı bisikleti tekmeleyerek bazı parçalarını kırmış, bu anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansımıştı. Görüntüler üzerine ilgili firma tarafından şüpheli hakkında suç duyurusunda bulunulmuştu. AA / Ömer Ürer - Güncel Seyhan Düzce Çay Güncel Haberler

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