Düzce'de belediye 1500 çocuğa bayramlık dağıttı - Haberler

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Düzce'de belediye 1500 çocuğa bayramlık dağıttı

AA - Cem Ali Kuş - Güncel
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Düzce'de belediye 1500 çocuğa bayramlık dağıttı

Düzce Belediyesi Ramazan Bayramı öncesi ihtiyaç sahibi 1500 çocuğa bayramlık ayakkabı ve kıyafet dağıttı.

Düzce Belediyesi Ramazan Bayramı öncesi ihtiyaç sahibi 1500 çocuğa bayramlık ayakkabı ve kıyafet dağıttı.

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünce belirlenen ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına bayramlık ulaştırılması için çalışma başlatıldı.

Kent genelinde 1500 çocuğa ayakkabı ve kıyafet hediye eden ekipler, ailelerin ve çocukların bayramı mutlu geçirmesi için mesai harcıyor.

Hayırseverler tarafından da desteklenen çalışmanın ramazan sonuna kadar süreceği belirtildi.

AA / Cem Ali Kuş - Güncel

Düzce Belediyesi, Ramazan Bayramı, Güncel, Haberler

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