Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram mesajında dikkat çeken sözler: Sınırsız vakte sahip değiliz

Bayram mesajında dikkat çeken sözler: Sınırsız vakte sahip değiliz
Konut satışlarında yeni dönem! Şişirme fiyatlar tarihe karışacak

Konut satışlarında yeni dönem
Suriye'de Cumhurbaşkanı Şara'nın ilk kabinesi açıklandı! Dikkat çeken isimler var

İşte Ahmed Şara'nın ilk kabinesi
CHP'nin boykot çağrısı yaptığı EspressoLab'e saldırı

CHP'nin boykot çağrısı yaptığı EspressoLab'e saldırı

Düzce'de Bayram Namazı Coşkusu

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce'de Ramazan Bayramı'nın ilk gününde camiler dolup taştı. Vatandaşlar, erken saatlerde camilere akın ederek bayram namazını kıldılar.

Düzce'de bayram namazında camiler doldu taştı

DÜZCE - Düzce'de Ramazan Bayramı'nın ilk gününde kılınan bayram namazında camiler doldu taştı.

Tüm Türkiye genelinde olduğu gibi, Düzce'de de Ramazan Bayramı coşkusu yaşanıyor. Vatandaşlar Düzce'de erken saatlerde camileri doldurdu. Bazı vatandaşlar da namaza çocuklarıyla katıldı. Düzce Valisi Selçuk Aslan da bayram namazını, Merkez Büyük Camii'nde kıldı.

Düzce'de Bayram Namazı Coşkusu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENES BEKTAŞ - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.