Düzce'de Bayram Namazı Coşkusu

Düzce'de bayram namazında camiler doldu taştı

DÜZCE - Düzce'de Ramazan Bayramı'nın ilk gününde kılınan bayram namazında camiler doldu taştı.

Tüm Türkiye genelinde olduğu gibi, Düzce'de de Ramazan Bayramı coşkusu yaşanıyor. Vatandaşlar Düzce'de erken saatlerde camileri doldurdu. Bazı vatandaşlar da namaza çocuklarıyla katıldı. Düzce Valisi Selçuk Aslan da bayram namazını, Merkez Büyük Camii'nde kıldı.