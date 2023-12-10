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Düzce'de bariyere çarpan otomobilin arka lastiği yerinden çıktı

10 Aralık 2023 00:59 Son Güncelleme: 01:00 Abone Ol

D-100 kara yolu Ankara istikametinde seyreden Emirhan Sağlam idaresindeki 81 EZ 707 plakalı otomobil, Hacıdayı mevkisinde bariyere çarptı. Çarpmanın etkisiyle arka lastiklerinden biri yerinden çıkan otomobil, yaklaşık 300 metre sürüklendikten sonra durdu. İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, sürücünün vücudunda herhangi bir yaraya rastlamadı. Öte yandan, polis ekipleri, bir süre el feneriyle otomobilden fırlayan lastiği aradı ancak sonuç alınamadı.