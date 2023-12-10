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Düzce'de bariyere çarpan otomobilin arka lastiği yerinden çıktı

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D-100 kara yolu Ankara istikametinde seyreden Emirhan Sağlam idaresindeki 81 EZ 707 plakalı otomobil, Hacıdayı mevkisinde bariyere çarptı. Çarpmanın etkisiyle arka lastiklerinden biri yerinden çıkan otomobil, yaklaşık 300 metre sürüklendikten sonra durdu. İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, sürücünün vücudunda herhangi bir yaraya rastlamadı. Öte yandan, polis ekipleri, bir süre el feneriyle otomobilden fırlayan lastiği aradı ancak sonuç alınamadı.

Düzce'de bariyere çarpan otomobilin arka lastiği yerinden çıktı.

D-100 kara yolu Ankara istikametinde seyreden Emirhan Sağlam idaresindeki 81 EZ 707 plakalı otomobil, Hacıdayı mevkisinde bariyere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle arka lastiklerinden biri yerinden çıkan otomobil, yaklaşık 300 metre sürüklendikten sonra durdu.

İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, sürücünün vücudunda herhangi bir yaraya rastlamadı.

Öte yandan, polis ekipleri, bir süre el feneriyle otomobilden fırlayan lastiği aradı ancak sonuç alınamadı.

Kaynak: AA / Güncel

Jandarma Ankara Düzce İtfaiye Güvenlik Acil Durum Trafik Kazaları Otomobil Güncel Haberler

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