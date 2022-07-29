Düzce'de balıkçılar sezona hazırlanıyor Batı Karadeniz'in önemli balıkçı limanlarından birine sahip Düzce'nin Akçakoca ilçesindeki balıkçılar, tekne ve ağlarını yeni av sezonu için hazırlıyor. Batı Karadeniz'in önemli balıkçı limanlarından birine sahip Düzce'nin Akçakoca ilçesindeki balıkçılar, tekne ve ağlarını yeni av sezonu için hazırlıyor. Sezonun 15 Nisan'da kapanmasının ardından teknelerini Akçakoca Limanı'na çeken balıkçılar, sıcak havaya ve yeni av sezonunun açılmasına zaman olmasına rağmen teknelerinde motor bakımı, boyama, cila ve ağ tamiri yapıyor. 1 Eylül'de açılacak sezonda "Vira Bismillah" diyerek denize açılmak için hazırlıkları tamamlamak isteyen balıkçılar, bu yıl umudunu palamuda bağladı. Güncel AA / Ömer Ürer Batı Karadeniz Akçakoca Düzce Güncel Haberler

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