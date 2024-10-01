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Düzce'de Balıkçılar Olumsuz Hava Şartları Nedeniyle Ava Çıkamadı

Düzce'de Balıkçılar Olumsuz Hava Şartları Nedeniyle Ava Çıkamadı
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Düzce'nin Akçakoca ilçesindeki olumsuz hava koşulları, balıkçıları denize açılmaktan alıkoydu. Kuvvetli rüzgar ve sağanak, denizde 5 metreye ulaşan dalgalar oluşturdu. Balıkçılar, teknelerini güvence altına aldı ve hava koşullarının düzelmesini bekliyor.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle balıkçılar ava çıkamadı.

Karadeniz'e kıyısı olan ilçede kuvvetli rüzgar ve sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

Kuvvetli rüzgar nedeniyle denizdeki dalga boyu yaklaşık 5 metreye ulaştı.

Balıkçılar, elverişsiz hava şartları nedeniyle denize açılamadı.

Su seviyesinin yükseldiği görülen Akçakoca Balıkçı Barınağı'ndaki birçok tekne karaya çekildi, bazı balıkçılar ise limana bağladıkları teknelerinin halatlarını sağlamlaştırarak önlem aldı.

Ağlar başta olmak üzere balıkçı malzemeleri de barınağın kapalı alanlarında toplandı.

Balıkçı Meriç Alpan, AA muhabirine, ilçede "kestane karası" olarak tabir edilen fırtınanın yaşandığını belirterek, "Fırtına yaklaşık 2 gün sürecek. 5 metre dalga yüksekliği var, teknelerimizi bağladık. Teknelerimizde bir sıkıntı yok ama bekliyoruz mecburen." diye konuştu.

Kaynak: AA / Göksel Cüneyt İğde - Güncel

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