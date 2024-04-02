YEREL SEÇİMLER Türkiye Geneli Sonuçları İl Sonuçları İlçe Sonuçları Partilerin Durumu Kazananlar
Üye Girişi
YEREL SEÇİMLER Türkiye Geneli Sonuçlar İl Sonuçları İlçe Sonuçları Partilerin Durumu Kazananlar
Haberler

Düzce'de balıkçılar av azlığı nedeniyle sezonu kapattı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce'de 1 Eylül'de "vira bismillah" diyerek denize açılan balıkçılar, av azlığı nedeniyle 15 Nisan'daki yasak öncesi sezonu kapattı.

Bölgedeki önemli balıkçı limanlarından Akçakoca ilçesinde avcılar, sezon bitimine iki hafta kala deniz suyu sıcaklığının normallerin üzerine çıkmasına bağlı av azlığı nedeniyle ekmek teknelerini demirledi.

Tekne ve ağ tamirlerine başlayan balıkçılar, 15 Nisan'dan sonra başlayacakları kıyı ve midye avcılığıyla geçimlerini sağlamaya devam edecek.

Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş, AA muhabirine, nispeten iyi başlayan fakat kötü biten sezonu geride bıraktıklarını söyledi.

Trol balıkçılığının yaklaşık 1,5 aydır yapılamadığını, sezon başında bir miktar istavrit ve palamut balıkçılığı olduğunu anlatan Karakaş, 15 Nisan'dan sonra yapılacak kıyı avcılığından da çok umutlu olmadıklarını dile getirdi.

Karakaş, kıyı balıkçılığında istavrit ve barbunla bölgenin ihtiyacının karşılanabileceğini anlatarak, "Boğaz avcılığı için şu an konuşmak erken. Balık kendini gösterecektir. 15-20 gün sonra net olarak kıyı balık sezonu kendini gösterecek. Önümüzdeki ayın sonlarına doğru deniz salyangozu avcılığı yapılacak. Kefal ve istavrit avcılığı olacaktır." diye konuştu.

Kendisinin 40 yıldır balıkçılık yaptığını aktaran Karakaş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Karadeniz bir iç deniz. Aşırı yüklenme, abartılı tekne sayımız, kotasız avcılık, devasa gırgırlar, çok büyük ağlar, teknelerde bulunan cihaz ve radarlar çok fazla büyük. Yani balığın Karadeniz'den kaçma şansı yok. Aşırı av baskısı var. Küresel ısınma balıkların yumurtlamasında çok ciddi olumsuz etken. Deniz kirliliği ve suyun erken ısınması gibi durumlar var. Şu an deniz suyu mevsim normallerinin 2 derece üstünde sıcaklıkta. Bu Karadeniz için ciddi bir oran. Balık erkenden soğuk sulara kaçıyor. Bize av vermeden balık derin ve soğuk sulara kaçıyor."

Kaynak: AA / Güncel

Akçakoca Düzce Çevre Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 2-3 Nisan 2024 İstanbul su kesintisi listesi! Organize İşler oyuncuları! Organize İşler 2 Sazan Sarmalı filmi hangi kanalda? Konusu nedir, oyuncuları kim? Organize İşler 2 Sazan Sarmalı özeti! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 2-3 Nisan 2024 İzmir su kesintisi listesi! Organize İşler Sazan Sarmalı konusu nedir? Organize İşler Sazan Sarmalı oyuncuları kimler, nerede çekildi? Organize İşler 2 Sazan Sarmalı nerede çekildi? Organize İşler 2 ne zaman, hangi çekildi? Organize İşler 2 Sazan Sarmalı konusu ne, oyuncuları kimler? ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 2-3 Nisan 2024 Ankara su kesintisi listesi! 5. Dalga konusu ne, oyuncuları kimlerdir? 5. Dalga nerede çekildi, hangi ülke yapımı? 5. Dalga ne zaman çıktı? Uçuş Planı filmi konusu nedir? Uçuş Planı filmi oyuncuları kimler! Uçuş Planı filmine ilişkin detaylar 3 Nisan 2024 Günlük Burç Yorumları: 3 Nisan Çarşamba burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? Van Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu, kayyum mu atandı? Yaban Çiçekleri dizisi final mi yapıyor? ATV'nin yeni dizisi neden final yapıyor? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 2 Nisan GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! İstanbul Gayrettepe'deki patlamada kaç ölü var? Patlamanın sebebi ne? Abdullah Zeydan'ın seçilme hakkı geri alındı mı? Van'da neler oluyor, olay çıktı mı? 2024 Yerel Seçim CHP kaç il aldı, hangi belediye başkanlıklarına kazandı? CHP ne kadar oy aldı?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title