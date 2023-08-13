Üye Girişi
Haberler

Düzce'de balık tutarken suya düşen kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

Güncel Haberler

Düzce'nin Gümüşova ilçesinde balık tutmak isterken dengesini kaybeden bir kişi, Melen Çayı'na düştü. Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan kurtarma çalışması sonucunda kişi güvenli bir şekilde kurtarıldı.

Düzce'de Melen Çayı'nda sürüklenen şahıs böyle kurtarıldı

DÜZCE - Düzce'de balık tutmak isterken dengesini kaybedip suya düşen kişiyi itfaiye ekipleri işte böyle kurtardı.

Olay öğlen saatlerinde Gümüşova'ya bağlı Çaybükü köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Emirhan G.(35), balık tutmak isterken Çaybükü köprüsünden Melen Çayı'na düştü. Bölgeye sevk edilen Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yaklaşık 3 kilometre sürüklenen Emirhan G.'yi halatlar yardımı ile kurtardı. Düzce Belediyesi kurtarma çalışmasını sosyal medyadan paylaşarak, " Önce insan, önce hayat" yorumunda bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Enes Bektaş - Güncel

Düzce Belediyesi İtfaiye Düzce 3. Sayfa Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title