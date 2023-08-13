Düzce'de balık tutarken suya düşen kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

Düzce'nin Gümüşova ilçesinde balık tutmak isterken dengesini kaybeden bir kişi, Melen Çayı'na düştü. Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan kurtarma çalışması sonucunda kişi güvenli bir şekilde kurtarıldı.