Düzce'de balık tutarken suya düşen kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı
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Düzce'nin Gümüşova ilçesinde balık tutmak isterken dengesini kaybeden bir kişi, Melen Çayı'na düştü. Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan kurtarma çalışması sonucunda kişi güvenli bir şekilde kurtarıldı.
Düzce'de Melen Çayı'nda sürüklenen şahıs böyle kurtarıldı
DÜZCE - Düzce'de balık tutmak isterken dengesini kaybedip suya düşen kişiyi itfaiye ekipleri işte böyle kurtardı.
Olay öğlen saatlerinde Gümüşova'ya bağlı Çaybükü köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Emirhan G.(35), balık tutmak isterken Çaybükü köprüsünden Melen Çayı'na düştü. Bölgeye sevk edilen Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yaklaşık 3 kilometre sürüklenen Emirhan G.'yi halatlar yardımı ile kurtardı. Düzce Belediyesi kurtarma çalışmasını sosyal medyadan paylaşarak, " Önce insan, önce hayat" yorumunda bulundu.